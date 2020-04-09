Пермь, , 15:13 — REGNUM Пермский край стал пилотным регионом, где используются новые тест-системы. Это упрощает работу лаборантов. Об этом заявил врио губернатора Дмитрий Махонин на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

«Объем тестирования вырос, в сутки лаборатории Прикамья выполняют более 600 тестов. Нужно вывести этот показатель на 1300 исследований в сутки. Возможности для этого есть — Пермский край стал пилотным регионом, где используются новые тест-системы, позволяющие проводить анализ за 70 минут», — сказал Махонин.

Как отметил врио главы региона, увеличение объема тестирования позволяет более объективно смотреть на ситуацию и быстрее локализовать очаги заболевания.

Напомним, в Прикамье откроется четвертая лаборатория по исследованию тестов на коронавирус. На сегодняшний день все лаборатории провели обследование около 10 тысяч тестов. В регионе в ближайшее время ожидают крупную поставку тест-систем — около 10 тысяч штук.

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