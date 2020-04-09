Ростов-на-Дону, , 15:13 — REGNUM Развитие ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Ростовской области зависит от соблюдения режима самоизоляции жителями региона. На это указала глава донского министерства здравоохранения Татьяна Быковская.

По словам министра, в ближайшее время на Дону количество случаев заражения коронавирусной инфекцией будет расти. Однако при строгом следовании рекомендациям властей и соблюдении режима самоизоляции справиться с COVID-19 удастся быстрее. При этом стоит понимать, что «завтра мы с этим [коронавирусом] не справимся», отметила Быковская.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в настоящее время в регионе зарегистрировано 24 заболевших COVID-19. Ещё 1,5 тыс. человек находятся в так называемой зоне риска. Ситуация с коронавирусом на Дону будет развиваться в течение двух недель. Однако затем регион выйдет на плато.

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