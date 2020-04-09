Черкесск, , 15:11 — REGNUM В Карачаево-Черкесии продолжается акция «Сад Памяти». В преддверии Дня Победы будет обновлен крупнейший парк республики «Зеленый остров». До 9 Мая здесь будет высажено 500 деревьев, сообщили 9 апреля в пресс-службе мэрии города Черкесска.

Уже произведены работы по высадке 200 саженцев березы, рябины, липы, катальпы, каштана. В первую очередь деревья высаживают на месте старых, требующих замены зеленых насаждений. Так, уже спилены несколько экземпляров, представляющих опасность в районе большого пруда, на площадке «Лукоморье» от головы Святогора до пункта МЧС, сообщил заместитель директора ПКиО «Зеленый остров» Науруз Байрамуков.

Как сообщало ИА REGNUM, вчего в Карачаево-Черкесии к 75-летию Великой Победы будет высажено около 108 тыс. деревьев, в том числе 3819 — в городе Черкесске.

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