Киев, , 15:11 — REGNUM В вооруженных силах Украины (ВСУ) зарегистрированы ещё два случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 9 апреля в пресс-службе генерального штаба ВСУ.

Диагноз подтвердился у военнослужащего Васильковского гарнизона, который ранее был госпитализирован с пневмонией, а также у военнослужащего одной из частей Мелитополя, который контактировал с заболевшими COVID-19.

Все, кто общался с носителями коронавируса, пребывают в режиме самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине коронавирус выявили у пяти силовиков. Один из них скончался.

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