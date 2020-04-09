Москва, , 15:07 — REGNUM Доказательства снижения рисков заболевания COVID-19 с помощью противотуберкулезной прививки отсутствуют. Об этом 9 апреля заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова Евгений Шляхто на онлайн-конференции.

Он также прокомментировал развития ситуации с распространением коронавируса. По мнению Шляхто, при неблагоприятном сценарии пик заболеваемости может произойти в июле.

Специалист также оценил развитие заболеваемости в Санкт-Петербурге. По его словам, ситуация в городе развивается по оптимистичному сценарию. Однако реальная статистика может кардинально измениться, подчеркнул Шляхто.

Ранее Евгений Шляхто призвал жителей Санкт-Петербурга воздержаться от тестирования на коронавирус без особых причин. По его словам, тестирование необходимо пройти лишь тем, кто находится в группе риска.

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