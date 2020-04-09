Улан-Удэ, , 15:07 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о трёх условиях для снятия режима самоизоляции, действующего на территории республики с 31 марта. Они касаются развития ситуации с коронавирусом, состояния экономики, а также поведения людей, допущенных к работе.

«Если будет безответственное отношение, если не будут соблюдать меры предосторожности и предписания Роспотрбенадзора, то будем ужесточать», — передаёт слова главы «МК в Бурятии».

По его словам, в настоящее время необходима совместная ответственность людей и организаций в борьбе с инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в республике выявили 6 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев выросло до 60. При этом в больницах остаются 50 пациентов, поскольку накануне 9 человек победили болезнь. Одна женщина умерла.

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