Пермь, , 15:04 — REGNUM В Пермском крае откроется четвертая лаборатория для исследования тестов на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Как отметили в региональном минздраве, новая лаборатория начнет работать на базе Пермской краевой станции переливания крови. Мощность лаборатории составит 150 тестов в день.

В настоящее время на территории Прикамья тесты на коронавирус исследуют три лаборатории — на базе краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, краевой инфекционной больницы, а также краевого Центра гигиены и эпидемиологии. На сегодняшний день обработано около 10 тыс. тестов. В ближайшее время в регионе ожидают поставку 10 тыс. тест-систем.