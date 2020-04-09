Ростов-на-Дону, , 15:01 — REGNUM В Ростовской области ситуация с распространением коронавирусной инфекции будет развиваться в течение двух недель. Затем регион выйдет на плато. Об этом на брифинге сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

«Определённый всплеск заболеваемости мы видим и сегодня. Примерно в течение двух недель будет идти подъём. В эти две недели власти просят население позаниматься режимом самоизоляции, чтобы не допустить массового всплеска заболеваемости. Через две недели мы выйдем на плато, если все меры сработают, и население нам поможет справиться с ситуацией. После двух недель плато либо установится и постоит, или пойдёт к плавному спуску», — отметила министр.

ИА REGNUM ранее сообщало, что медицинские работники Ростовской области, работающие в период борьбы с коронавирусной инфекцией, получат надбавки. Величина станет известна позднее.

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