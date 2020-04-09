Рига, , 14:57 — REGNUM В парке Победы в Риге 9 мая не планируется проведение праздничного концерта и массовых мероприятий из-за режима ЧС. Об этом сообщил член правления латвийского общества 9 мая Вадим Баранник агентству ЛЕТА.

«Мы до сих пор думаем об организации концерта или мероприятия (у памятника Освободителям) в режиме трансляции, так как традиционные формы стали невозможными», — сказал Вадим Баранник.

При этом он заметил, что в этот день многие жители Риги придут к памятнику Освободителям, чтобы возложить цветы, соблюдая при этом принятые в стране меры безопасности.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.