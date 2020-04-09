Ульяновск, , 14:56 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 9 апреля, выписана в связи с выздоровлением медицинская сестра районной больницы, у которой был подтверждён COVID-2019. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Отмечается, 9 апреля пациентка выписана после повторного анализа на новую коронавирусную инфекцию, который показал отрицательный результат. Это медсестра Карсунской районной больницы, которая 13 марта вышла из отпуска после отдыха в ОАЭ, и на тот момент признаков заболевания у неё не было. О поездке медицинский работник не поставила в известность работодателей, продолжая трудиться в прежнем режиме и не пройдя тест на коронавирус. Симптомы простуды появились 30 марта, в тот же день взяты анализы на COVID-2019, которые подтвердили наличие инфекции.

После успешного лечения женщину выписали. Она стала второй выздоровевшей пациенткой с коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля был выписан 15-летний подросток из Димитровграда, у которого был выявлен коронавирус после возвращения из Англии.

В настоящее время в Ульяновской области официально подтверждено шесть случаев коронавируса. Всего первичные тесты показали положительный результат у «порядка 60 человек» — их должны подтвердить в федеральной лаборатории, на что требуется несколько дней.

Ранее власти отмечали, что 8 апреля проведено 274 теста.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 9 апреля выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом. Всего в ПФО с начала наблюдения зарегистрировано 440 случаев COVID-19.