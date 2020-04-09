Стерлитамак, Башкирия, , 15:08 — REGNUM Бывшего замначальника исправительной колонии признали виновным в превышении полномочий и служебном подлоге в Башкирии. О этом 9 апреля сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

В суде установлено, что в г. Стерлитамак весной 2017 года 37-летний обвиняемый, занимая должность заместителя начальника исправительной колонии, ждал проверку учреждения инспекторами. По версии следствия, он предложил осужденному, который имел дисциплинарное взыскание, за свой счет сделать ремонт в помещении банно-прачечного комплекса. За это он обещал ему содействовать в получении условно-досрочного освобождения от отбывания наказания.

На это предложение осужденный согласился и попросил родных купить стройматериалы на общую сумму более 40 тысяч рублей. После этого он сделал ремонт.

Следователи считают, что за это обвиняемый поручил своим подчиненным удалить информацию о наложении взыскания на осужденного и объявить ему благодарность. Кроме этого, по версии следствия, он способствовал составлению на осужденного положительной характеристики. В результате суд, учитывая эти ложные сведения, удовлетворил ходатайство представителя осужденного о его условно-досрочном освобождении.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам превышения служебных полномочий и служебного подлога.

Отмечается, что обвиняемый свою вину не признал. В результате суд его оштрафовал на 120 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

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