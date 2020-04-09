Севастополь, , 14:56 — REGNUM Новый случай заражения коронавирусной инфекцией предварительно подтвердили у севастопольца, который ранее вернулся в город из Москвы. Об этом 9 апреля на заседании городского правительства сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«В третьей больнице имени Даши Севастопольской предварительно подтверждён диагноз по коронавирусу, сейчас он проходит подтверждение в Москве», — отметил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти города-героя решили до 19 апреля продлить режим полной самоизоляции населения и продлить пропускной режим для передвижения по городу.

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