Севастополь, 9 апреля 2020, 14:56 — REGNUM Новый случай заражения коронавирусной инфекцией предварительно подтвердили у севастопольца, который ранее вернулся в город из Москвы. Об этом 9 апреля на заседании городского правительства сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти города-героя решили до 19 апреля продлить режим полной самоизоляции населения и продлить пропускной режим для передвижения по городу.
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