Ростов-на-Дону, , 14:54 — REGNUM В Ростове-на-Дону тест на коронавирус положительный результат у 92-летнего жителя региона. Об этом на брифинге сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

Самый пожилой пациент с COVID-19 госпитализирован в инфекционное отделение горбольницы №1 имени Семашко в Ростове-на-Дону. При этом глава ведомства подчеркнула о необходимости соблюдения режима самоизоляции, чтобы исключить инфицирование пожилых родственников.

ИА REGNUM напоминает, что по последним данным в Ростовской области выявлено 24 случая заражения коронавирусом. Два человек находятся в состоянии средней тяжести, они получают кислородную поддержку. Около 1,5 тыс. человек, контактировавшие с заболевшими, входят в так называемую зону риска.

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