Йошкар-Ола, , 14:53 — REGNUM В Йошкар-Олинской городской больнице утром 9 апреля скончалась 37-летняя женщина, у которой ранее было подтверждено заражение коронавирусной инфекцией.

По данным регионального минздрава, пациентка поступила в отделение в состоянии средней тяжести. Течение болезни было осложнено двусторонней пневмонией.

«Заболевание развивалось на фоне множественной хронической неинфекционной патологии», — подчеркнули в профильном ведомстве и добавили, что лечение проходило с участием федеральных экспертов посредством телемедицинских технологий.

Постепенно в течение девяти суток состояние женщины ухудшалось, она была переведена на ИВЛ (искусственная вентиляция лёгких).

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в республике выявлен 41 случай заражения коронавирусной инфекцией. Двое человек полностью выздоровели. Скончавшаяся женщина заразилась контактным способом.

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