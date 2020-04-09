Курск, , 14:50 — REGNUM Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил запретить межрегиональное автобусное сообщение, кроме регулярных рейсов и перевозок сотрудников предприятий непрерывного цикла. С таким предложением он обратился к президенту РФ Владимиру Путину на совещании 8 апреля.

Причиной беспокойства главы региона, по его словам, стали нелегальные перевозчики, которые создают угрозу распространения коронавируса.

«В сложившейся ситуации некоторые регионы либо вовсе закрывают автовокзалы, либо существенно ограничивают их деятельность, и в этой ситуации активизировались нелегальные перевозчики. Вот очень яркий пример. Прошлые выходные. Автобус прибыл из Дагестана в Москву. На окраине Москвы собрал пассажиров, почти 40 человек, и по маршруту Москва — Дербент отправился по стране. Кто-то заходил, кто-то выходил. Остановился в Хасавюрте. Хорошо, там коллеги из Чечни организовали работу, и он остановился на автобусном вокзале, и всех сошедших из автобуса пассажиров обследовали. У одного из них высокая температура, взяли пробу — у него коронавирусная инфекция. Нет ни списков этого маршрута, ни когда, кто и где выходил. Не обрабатывался автобус», — заявил Старовойт.

По словам курского губернатора, он проконсультировался с Минтрансом РФ, комитетом по транспорту Госдумы, МВД и с некоторыми главами субъектов и готов направить предложение в адрес правительства РФ.

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