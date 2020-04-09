Кемерово, , 14:50 — REGNUM В Кемеровской области заработала третья лаборатория по раннему выявлению коронавируса. Она открылась на базе Новокузнецкой городской клинической больницы №1.

Обследование пациентов на коронавирус здесь будут проводить методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

«Для оперативного выявления носителей вируса лаборатория работает в две смены и готова делать по 100 тестов на коронавирус в день», — сообщает оперативный штаб региона.

️В лаборатории будут трудиться шесть врачей клинической лабораторной диагностики и два фельдшера-лаборанта.