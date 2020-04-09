Москва, , 14:49 — REGNUM Всем призывниками на сборных пунктах проведут тестирование на коронавирус перед отправкой в войска. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на селекторном совещании по вопросам проведения весеннего призыва.

«На сборных пунктах, куда прибудут призывники перед отправкой в войска, их переодевают в военную форму, проводятся еще раз мероприятия по психологическому отбору, проверки нервно-психической устойчивости, и тестирование на коронавирусную инфекцию», — сказал Герасимов. Кроме того им выдадут медицинские маски на время следования к местам службы.

Ранее сообщалось, что несмотря на пандемию коронавирусной инфекции весенний призыв пройдет в обычные сроки — с 1 апреля по 15 июля — но не затронет выпускников школ.