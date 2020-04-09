Белгород, , 14:50 — REGNUM Работа информационной системы образовательных услуг «Виртуальная школа» восстановлена в Белгородской области. Серверам добавили дополнительные мощности, сообщили 9 апреля в региональном департаменте цифрового развития.

Все процессы «Виртуальной школы» восстановлены. По словам специалистов, теперь платформа работает устойчиво, добавлены серверные мощности. Технические работники решают вопросы обеспечения качественной работы всех IT-систем при потенциальном увеличении нагрузки ещё на 50%.

С 6 апреля школьники региона начали обучение в дистанционном режиме. «Виртуальная школа» не выдержала нагрузок — пользователи жаловались на проблемы со входом в личный кабинет ученика.

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