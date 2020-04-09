Краснодар, , 14:48 — REGNUM Масштабная ежедневная дезинфекция Краснодара ведётся в круглосуточном режиме, об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе мэрии.

Все остановочные комплексы, подземные пешеходные переходы, лавочки на бульварах и в скверах, детские и спортивные площадки на территории столицы Кубани обрабатывают дежурные бригады: они оснащены ранцами, наполненными дезинфицирующей смесью. Всего ежедневно обрабатывается около тысячи остановок транспорта и 123 места общественного пользования. В обработке заняты около 60 человек.

Городские улицы и тротуары также обрабатывают — это делается в ночное время с помощью восьми поливомоечных машин. За день расходуется около трёх тонн обеззараживающих препаратов.

Салоны общественного транспорта, несмотря на введённый в регионе карантин, также дезинфицируют салоны общественного транспорта: на линии работают 231 автобус, троллейбус и трамвай, а также 435 маршруток, они ходят по маршруту в режиме «утро"-"вечер» с 06:00 до 09.:00 и с 17:00 до 20:00.