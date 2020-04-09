Севастополь, , 14:49 — REGNUM Власти Севастополя решили продлить до 19 апреля режим полной самоизоляции населения и усилить пропускной режим для передвижения по городу. Об этом 9 апреля на заседании городского правительства сообщил и. о. губернатора Михаил Развожаев.

«Подготовьте указ, полную самоизоляцию продлеваем ещё на одну неделю, до воскресенья следующей недели включительно», — отметил Развожаев.

Помимо этого, по его словам, также будет усилен пропускной режим для передвижения по городу.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля власти Севастополя объявили о введении обязательного двухнедельного карантина для граждан, которые прибыли в город не только из-за границы, но и из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Об этом: В Севастополе ввели карантин для всех прибывающих из Москвы и Петербурга

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