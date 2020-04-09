Тбилиси, , 14:46 — REGNUM Правительство Грузии может принять решение о введении новых ограничений не по отдельным муниципалитетам, а в масштабе всей страны. Так ответил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на вопросы журналистов о том, не собирается ли правительство объявить карантин в Лентехском муниципалитете, где выявлен случай коронавируса, как ранее сделало это в Марнеули и Болниси.

«Вы видите, что количество региональных кластеров (такое вот новое слово у нас появилось) неуклонно увеличивается. Так что, возможно, мы примем решение об ужесточении ограничений не в конкретном муниципалитете, а в масштабе всей страны. Потому что серьезный кластер появился в Кобулети, серьезные кластеры в Марнеули, Болниси, сейчас появился в Лентехи, несколько случаев есть и в Самегрело, Батуми», — заявил Гахария.

По его словам, решение, возможно, будет принято уже сегодня, исходя из результатов, которые представят эпидемиологи.

Первый случай коронавируса был подтвержден в Грузии 26 февраля. Сегодня официально подтверждено 214 случаев заражения этим вирусом, 50 человек выздоровели, трое скончались. С 21 марта в стране действует режим чрезвычайного положения, а с 31 марта введен всеобщий карантин и комендантский час. Тем не менее продолжают работать аптечные сети и продовольственные супермаркеты, крупные промышленные, горнодобывающие компании, предприятия перерабатывающей промышленности, осуществляются различные инфраструктурные и строительные проекты.