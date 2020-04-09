Киев, , 14:46 — REGNUM Правительство Украины точно не планирует отступать от выбранной стратегии и ослаблять карантинные меры, заявил 9 апреля главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Чиновник подчеркнул, что украинцы и далее должны оставаться дома — «для своей безопасности и безопасности родных», передает корреспондент ИА REGNUM.

Он заявил, что власти видят результат от введения карантина, поскольку на Украине «не такая стремительная динамика, как у других стран, которые ввели ограничительные противоэпидемические мероприятия только после вспышки».

«Но вспышка в Европе началась на месяц раньше, соответственно, мы не можем позволить себе расслабиться», — резюмировал главный санитарный врач.

ИА REGNUM напоминает, что накануне ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что карантинные меры могут ослабить уже с 14 апреля. * апреля на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что это фейки, и дело обстоит с точностью наоборот — карантин может быть продлен до начала мая.

«Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то только в мае месяце мы начнем вести разговор о возможном ослаблении карантинных мер», — заявил он.

По официальным данным, количество заболевших коронавирусом на Украине приближается к 2 тыс. человек, при этом было сделано всего около 8 тыс. тестов.