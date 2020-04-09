Ростов-на-Дону, , 14:45 — REGNUM Вторым вылечившимся от коронавирусной инфекции в Ростовской области стал молодой человек, вернувшийся с отдыха в Мексике. Об этом на брифинге сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

По словам главы ведомства, несмотря на то, что заболевший является жителем другого муниципалитета, он был госпитализирован в Ростове-на-Дону.

ИА REGNUM сообщало, что ранее в региональном пресс-центре по информированию населения Ростовской области о ситуации по коронавирусу сообщили о том, что выздоровевшим является вернувшийся из Франции азовчанин. В настоящее время известно также, что у заболевшей COVID-19 в Таиланде ростовчанки анализ на коронавирус дал отрицательный результат.

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