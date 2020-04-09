Псков, , 14:44 — REGNUM Бюст Владимира Ленина в Дедовичском районе Псковской области установило местное отделение КПРФ, пишет 4 апреля партийная газета «Правда».

В советские годы бюст Ленина стоял в Локнянском райкоме КПСС. После распада СССР памятник оказался в музее, затем в библиотеке, откуда перевезли его в локнянское отделение КПРФ.

Построить постамент помогли местные предприниматели — члены собрания депутатов городского поселения «Дедовичи». Открытие бюста планируется приурочить к 150-летию Владимира Ленина.

Как сообщало ИА REGNUM, на горнолыжной базе «ЗИЛ» в 35 км от Бишкека установили памятник Владимиру Ленину. В октябре 2019 года рядом с основателем Советского Союза установили памятник президенту России Владимиру Путину.

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