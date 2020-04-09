Тбилиси, , 14:45 — REGNUM Точных прогнозов о том, как коронавирус будет распространяться на территории Грузии, пока нет. Об этом 9 апреля журналистам рассказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"К сожалению, у нас пока нет возможности для точных прогнозов. Это самый большой вызов как для граждан, так и для правительства, экономики», — сказал глава грузинского правительства.

Он уточнил, что эпидемиологи пока не могут дать точных оценок, когда ожидать пика заболеваемости, но предварительно его ожидают в конце апреля или начале мая.

Как сообщало ИА REGNUM, первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в Грузии в конце февраля. С тех пор по 9 апреля было обнаружено 214 инфицированных новым вирусом. Из них 50 пациентов выздоровели, а трое скончались.

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