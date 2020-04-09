Новосибирск, , 14:41 — REGNUM Новосибирское управление Роспотребнадзора сообщило о начале эпидемического сезона по клещевому вирусному энцефалиту.

Ведомство уточняет, что территория региона является эндемичной.

«Эндемичными остаются 23 административные территории (20 районов и три города), в которых проживают более 2,5 млн человек», — привело данные управление. — В 2019 году зарегистрировано 16 244 обращения жителей области в медицинские организации с покусами клещом. Заболело в 2019 году 128 человека».

В 2020 году первое обращение с укусом клеща зарегистрировано 1 марта — в Первомайском районе (в 2019 году первый укус зарегистрирован 2 апреля в Искитимском районе).

На 7 апреля 2020 года в Новосибирской области всего зарегистрировано четыре обращения с укусами клещами.