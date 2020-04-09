Йошкар-Ола, , 14:38 — REGNUM В Марий Эл скончалась одна из пациенток, у которой ранее был диагностирован COVID-19. Глава республики Александр Евстифеев выразил соболезнования родным и близким погибшей, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Женщине было 37 лет, она скончалась в Йошкар-Олинской городской больнице. По словам медиков, у неё было множество хронических заболеваний.

«Пациентка заразилась контактным путем. Поэтому ещё раз призываю всех жителей Марий Эл соблюдать строгий режим самоизоляции», — подчеркнул глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 9 апреля выявлен один новый случай заражения коронавирусом. Общее число граждан, у которых подтверждён диагноз COVID-19 в республике, достигло 41 человека. Накануне двое женщин были выписаны после полного выздоровления.