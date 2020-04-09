Москва, , 14:38 — REGNUM Выпускники школ, не будут призываться в Вооруженные силы РФ в рамках весеннего призыва 2020 года и получат возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на селекторном совещании по вопросам проведения призыва.

«Всего к мероприятиям призыва вызываются более 650 тысяч человек. Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, привлекаемые на призывные мероприятия, призываться на военную службу весной этого года не будут. Им будет предоставлена возможность после успешной сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения», — сказал Герасимов. По его словам, «студенты, которые завершают обучение в образовательных организациях высшего или среднего профессионального образования, будут вызваны на мероприятия призыва после сдачи выпускных экзаменов».

Ранее сообщалось, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции военные комиссариаты проводят работу с призывниками преимущественно в формате онлайн, сам же весенний призыв пройдет в обычные сроки — с 1 апреля по 15 июля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в 2019 приняла закон, согласно которому весенний призыв не распространяется на выпускников школ, им дается возможность сдать экзамены и поступить в вузы. Тем самым обеспечивается непрерывность образования, указывали парламентарии.