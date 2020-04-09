Нижегородская область, , 14:37 — REGNUM Онлайн-игры «Ставка на экологию» будут проводиться еженедельно при поддержке минэкологии Нижегородской области, — сообщает пресс-служба региона.

Три викторины уже проведены. Вопросы посвящены краснокнижной флоре и фауне региона. Состязания проходят в группе министерства экологии и природных ресурсовНижегородской области в социальной сети «ВКонтакте».

»Мы решили в период самоизоляции проводить онлайн-игры еженедельно. На такой формат сегодня есть большой спрос. Также мы запускаем серию онлайн-приемных и сессий, во время которых ответим на вопросы подписчиков и расскажемо работе, которую проводим в настоящий момент, в том числе по нацпроекту «Экология», — отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Четвертая онлайн-игра «Ставка на экологию» пройдет через неделю.