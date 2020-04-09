Москва, , 14:38 — REGNUM Коронавирус поверг всех в шок, но для студентов Российской академии художеств и не только для них режим самоизоляции — это возможность повысить свой культурный уровень — читать книги, смотреть фильмы и самообразовываться, заявил корреспонденту ИА REGNUM российский искусствовед, историк архитектуры, куратор, академик Российской академии художеств, ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Семён Михайловский.

«Несмотря на весь драматизм ситуации, сейчас практически у всех появилось время сосредоточиться на серьезных вещах. Ранее в суете не было такой возможности — читать те книги, которые нужно читать, и смотреть те фильмы, которые нужно смотреть.

В России из-за карантина те, кто не заболеет коронавирусом, могут сойти с ума. Главная задача — сохранить самообладание, чувство собственного достоинства и быть в рассудке.

Чтобы этого избежать, можно, например, почитать Достоевского. Сегодня это очень актуально.

Каждое утро граждане слушают новости о коронавирусе. Начинаются панические настроения, они боятся выходить на улицу, возникают различные фобии. Есть много вещей, которые в критической ситуации влияют на сознание. Но не надо на этом концентрироваться.

Я считаю, что в период распространения коронавируса странно давать какие-либо советы другим людям. Они должны в сложный период опираться прежде всего на себя, философски на всё взирать, сохранить себя, свою душу, не поддаться соблазну всеобщего психоза. Ведь его сложнее будет лечить, чем коронавирус», — высказал свою точку зрения Семён Михайловский.

Читайте также: Россия на пороге пика пандемии коронавируса — все новости