Москва, , 14:35 — REGNUM В России выпускники школ освобождены от весеннего призыва, получив возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы. Об этом 9 апреля заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 тыс. из 650 тыс., … призываться на военную службу весной этого года не будут», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о проведении призыва на военную службу в период с 1 апреля по 15 июля 2020 года. Всего в рамках весеннего призыва в армию планируется призвать 135 тыс. человек.

Перед отправкой к месту службы молодых людей будут проверять на наличие инфекции. По прибытии в войсковую часть призывники будут помещаться на 14-дневный карантин.

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