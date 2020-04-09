Ижевск, , 14:31 — REGNUM Отделения «Почты России» в Удмуртии в период всеобщей самоизоляции для предотвращения распространения коронавируса будут работать в особом режиме. Об этом сообщает правительство республики. Почтовые будут работать пять дней в неделю.

Так, в Ижевске в «дежурном» режиме продолжат работу два отделения — на улице Кирова, 116 и на улице Удмуртской, 263. Эти отделения будут работать с 8:00 до 22:00 по местному времени в будние дни, и с 9:00 до 18:00 — в выходные.

При этом граждан просят не посещать отделения без острой необходимости. Все пенсии и пособия, а также переписка будет доставляться почтальонами. Кроме того, можно заказать доставку посылки и мелкого пакета на дом, а также из дома оформить отправление с помощью курьера.

Как сообщало ИА REGNUM, c 3 апреля «Почта России» сократила сроки доставки по более чем 136 тыс. направлений. Как сообщили в пресс-службе компании, уменьшение сроков пересылки произойдет между 421 населенным пунктом России с численностью свыше 50 тыс. человек. Посылки будут доставлены в среднем на 3 дня быстрее. Изменения касаются 50% всех объемов доставляемых посылок.