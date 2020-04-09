Курск, , 14:31 — REGNUM Курская область получила 41,5 миллиона рублей из федерального бюджета на стимулирующие выплаты медицинскому персоналу. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт на совещании, которое 8 апреля провел президент РФ Владимир Путин.

Медицинские работники региона получат эти выплаты до 15 апреля. Региональные выплаты произведут до конца апреля. Власти региона пообещали сохранить все утверждённые ранее региональные доплаты.

«По обеспеченности медучреждений. Лекарственных средств, оборудования, индивидуальных средств защиты, дезинфицирующих средств, ИВЛ на сегодняшний момент в достаточной мере, но мы благодарим Министерство промышленности и торговли, Минздрав, мы ждём дополнительной поставки всего вышеперечисленного», — сказал Старовойт.

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