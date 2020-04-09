Тверь, , 14:31 — REGNUM Семьи с невысоким доходом с детьми в возрасте от трёх до семи лет в Тверской области будут ежемесячно получать выплаты на каждого ребёнка в размере половины прожиточного минимума для детей — около 5 тыс. рублей. Соответствующий региональный закон принят 9 апреля региональным Заксобранием. В заседании принял участие губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании ЗС Пресс-служба правительства Тверской области

«Данную меру поддержки получит более 14 тысяч детей. На это направление в 2020 году выделяется более 977 млн рублей, из них 168 млн рублей — средства областного бюджета, более 809 млн рублей — субсидия из федеральной казны», — прокомментировал Игорь Руденя.

Глава региона добавил, что в данной ситуации социальная поддержка жителей региона входит в число приоритетов областного правительства. Новая выплата введена в соответствии с Указом Президента РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Заявление на получение выплат можно будет подать через портал Госуслуг, филиалы МФЦ или отделы соцзащиты, других документов не потребуется.

Губернатор на заседании также поблагодарил жителей региона за соблюдение правил безопасности в период распространения коронавирусной инфекции, особую благодарность глава региона высказал в адрес медиков.

Добавим, что всего в Тверской области сегодня предусмотрено около 20 видов социальных выплат для семей с детьми.