Мурманск, , 14:35 — REGNUM Повышенный уровень штормовой готовности объявлен командованием Северного флота России из-за ухудшения погоды в Мурманской области. Об этом сообщает 9 апреля «Би-порт».

На флоте объявили готовность под кодовым названием «Ветер-2». В некоторых районах Кольского полуострова скорость ветра достигает или превышает 20 м/с. Волнение на Баренцевом море достигает 5−6 баллов.

Корабли и подводные лодки, находившиеся на полигонах боевой подготовки, отозваны в пункты базирования. Временно ограничен выезд служебного транспорта. Учения в сухопутных и береговых войсках продолжаются по плану с небольшими ограничениями.

Синоптики прогнозируют ослабление ветра после 16 часов 9 апреля.