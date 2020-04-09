Черкесск, , 14:28 — REGNUM В Карачаево-Черкесию поступила первая партия медицинских масок. Между медучреждениями распределено 48 тыс. защитных изделий, сообщили 9 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

Всего республика закупила за счет средств регионального бюджета 192 тыс. одноразовых масок. В ближайшие две недели будет еще одно поступление — 144 тыс. средств защиты, необходимых для осуществления работы врачей и медсестер.

В настоящее время дефицита масок в учреждениях здравоохранения не наблюдается, отметили в минздраве субъекта. Кроме того, будет формирован стратегический запас в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.