Стокгольм, , 14:35 — REGNUM По данным Христианского совета Швеции, сейчас многие люди страдают от коронавирусной инфекции. Поэтому, Шведская церковь требует, чтобы власти приняли пакет мер для оказания помощи мигрантам и беженцам, которые будут высланы из Швеции. Об этом 9 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

Согласно христианскому учению, разделяемому Шведской церковью, «все люди созданы Богом», и поэтому шведские священники требуют от политиков принятия мер для спасения так называемых «безбумажных» иммигрантов, у которых нет никаких документов.

«Они могут быть особенно уязвимы для коронавирусной инфекции», — написал архиепископ Антье Джекелен в шведской газете Expressen.

Сейчас в Швеции многие лица без документов ушли в подполье и живут в трудных условиях. У некоторых есть крыша над головой, но они живут в стесненных районах и, таким образом, становятся более восприимчивыми к распространению инфекции. Поэтому Шведская церковь призывает властей страны помочь этим нуждающимся людям, даже несмотря на то, что они не имеют легальных оснований находиться на территории Швеции.