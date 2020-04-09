Джакарта, , 14:22 — REGNUM Правительство Индонезии получило 193 млрд рупий ($12 млн) пожертвований для противодействия распространению коронавируса, сообщает Kompas.

«Мы все благодарны за то, что сегодня было собрано более 193 млрд рупий пожертвований от всех общественных групп, даже со всего мира», — заявил представитель министерства здравоохранения Индонезии Ахмад Юрианто.

По состоянию на 9 апреля 2020 года в стране выявлено 3293 случая заражения коронавирусом. Больше всего случаев заражения коронавирусом подтвердили в столице Индонезии (1706 человек).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо официально объявил о предоставлении социальной помощи жителям Джакарты и прилегающих районов, таких как Богор, Депок, Тангеранг и Бекаси.

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