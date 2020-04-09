Киев, , 14:19 — REGNUM Врачи в регионах Украины зачастую не умеют пользоваться современными аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Соответствующая проблема обсуждалась 9 апреля на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Необходимо организовать онлайн-уроки. Тогда можно обучить врачей в областях очень быстро», — отметил Зеленский, высказываясь относительно проблемы. В ответ министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.

ИА REGNUM напоминает, что, по официальной статистике, на Украине сейчас к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 38 пациентов с коронавирусом.

И. о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин на сегодняшнем брифинге заявил, что подключение к аппарату ИВЛ происходит исключительно при наличии тяжелого течения заболевания или при наличии определенных показателей.

В конце марта главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на Украине есть более 3,5 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких.