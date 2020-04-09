Тбилиси, , 14:19 — REGNUM Средства, которые аккумулируются в фонде по борьбе с коронавирусом StopCov, будут потрачены в двух основных направлениях — экономики и здравоохранения. Так ответил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на вопросы журналистов о том, как собирается правительство расходовать аккумулированные в этом фонде более чем 124 млн лари.

«Сегодня практически мы боремся на двух фронтах. Это здравоохранение и наша экономика. Соответственно, средства из этого фонда будут потрачены на цели этих двух направлений», — заявил Гахария.

По его словам, фонд «Карту» и его учредитель Бидзина Иванишвили уже многие годы направляет миллиарда лари на благотворительные проекты в Грузии.

«Этот факт (перечисление очередных 100 млн лари из фонда «Карту» в фонд StopCov) подтверждает, что у нашей страны есть уникальное страхование в лице гражданина Грузии, который направляет помощь туда, где у страны имеется системный провал и где стране нужна системная поддержка», — подчеркнул премьер.

По последним данным, в Грузии официально подтверждено 214 случаев заражения этим вирусом, 50 человек выздоровели, трое скончались. С 21 марта в стране действует режим чрезвычайного положения, а с 31 марта введен всеобщий карантин и комендантский час.

100 млн лари, которые семья Иванишвили несколько дней назад зачислила в фонд «Карту», отразились на счету фонда StopCov вчера поздно ночью. Фонд «Карту» сегодня подтвердил, что средства на борьбу с коронавирусом перечислил Бидзина Иванишвили.

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