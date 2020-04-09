Санкт-Петербург, , 14:44 — REGNUM В Петербурге ожидают роста числа зараженных новой коронавирусной инфекцией из-за увеличения количества выполненных тестов. Об этом 9 апреля заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы идет с известным отставанием от Москвы, и пока у нас идет увеличение числа случаев, хотя, к счастью, за последние два дня мы этого нарастания не видим. По мере того, как мы будем увеличивать объемы тестирования, мы в раве ожидать, что количество больных станет больше», — сказал спикер.

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 8811 человек. Предыдущий показатель — 3279 тестов в сутки.

Эксперт также отметил, что ситуация с распространением коронавируса в Петербурга должна измениться в ту или иную сторону в течение одной-двух недель.

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Развитие пандемии в городе на Неве зависит только от уровня гражданской ответственности, соблюдения гражданами всех мер, предписанных специалистами по недопущению распространения инфекции, а также строгой самоизоляции горожан. Все эти меры смогут сохранить невысокий рост случаев заражения.

«Мы считаем, что инкубационный период около двух недель. Одна неделя прошла, идет вторая и, если мы говорим о том, что мы все соблюдаем, можно говорить, что ситуацию нам удастся стабилизировать», — подытожил Шляхто.

Напомним, новые случаи заражения подтверждены за минувшие сутки у 44 петербуржцев. Общее количество подтвержденных фактов COVID-19 в Петербурге на 9 апреля достигло 373 случаев.

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