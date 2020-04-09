Роквилл, США, , 14:15 — REGNUM Дополнение Greymoor для многопользовательской игры The Elder Scrolls Online (TESO) выйдет на неделю позже изначально запланированного срока. Об этом 8 апреля сообщил директор ZeniMax Online Studio Мэтт Фирор на официальном сайте проекта.

Смещение сроков релиза связано с карантином и тем фактом, что разработчикам приходится работать удалённо. Изначально планировалось, что дополнение выйдет 20 апреля 2020 года.

Напомним, в Greymoor игроки The Elder Scrolls Online получат доступ к новой локации и цепочке сюжетных заданий. Релиз дополнения на консолях ожидается 2 июня 2020 года.

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