Горно-Алтайск, , 14:13 — REGNUM Более 90 детей-инвалидов в Республике Алтай, обучающихся на дому, не обеспечиваются горячим питанием. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, нарушения выявлены в Горно-Алтайске, Чемальском, Чойском и Шебалинском районах.

Выяснилось, что детей лишили питания из-за отсутствия документов, регламентирующих порядок получения питания, либо соответствующей денежной компенсации. Прокуроры внесли в связи с этим представления на имя руководителей муниципалитетов, а также министерства образования республики.

«Требования прокуроров удовлетворены в полном объеме. Благодаря вмешательству прокуратуры дети-инвалиды, обучающиеся на дому, обеспечены бесплатным двухразовым питанием», — отметили в надзорном органе.

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