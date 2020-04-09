Ташкент, , 14:07 — REGNUM Производство тест-систем по выявлению коронавируса в Узбекистане планируют запустить до конца мая 2020 года, передает 9 апреля телеканал «Узбекистан 24».

После регистрации тестов планируется выпустить первую партию, объем которой составит 50 тыс. наборов. Систему анализа разработали ученые Центра передовых технологий при министерстве инновационного развития Узбекистана.

В настоящее время тест-системы переданы в научно-исследовательский институт вирусологии, где они проходят испытания. Система основана на анализе методом полимерной цепной реакции трех участков генома коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 апреля в Узбекистане выявили 555 случаев заражения коронавирусом, 30 человек выздоровели, трое — скончались.

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