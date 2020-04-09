Тбилиси, , 14:07 — REGNUM Введение более жестких карантинных мер в Грузии возможно не только в отдельных регионах, но и на территории всей страны. Об этом рассказал журналистам премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Глава грузинского правительства указал на то, что в стране увеличивается число регионов, в которых обнаруживают кластеры заболеваний COVID-19.

«Мы можем принять решение об ужесточении в масштабе страны, а не в части отдельных регионов, потому что у нас есть серьезный кластер в Кобулети, серьезный кластер Марнеули и Болниси, сейчас появился Лентехи, также несколько случаев в Мегрелии, Батуми», — описал ситуацию Гахария.

Он уточнил, что новые данные о распространении коронавируса в Грузии будут готовы в конце дня.

Как сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайного положения в Грузии был введен 21 марта. С 31 марта карантинные условия стали более жесткими. По всей стране ввели комендантский час, жителям запрещено собираться больше, чем по трое, нарушителей штрафуют на 3000 лари (около $950).

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