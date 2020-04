Варшава, , 14:05 — REGNUM Игра Vampire the Masquerade — Coteries of New York получит дополнение под названием Shadows of New York. Его трейлер был опубликован 9 апреля на YouTube-канале Draw Distance.

Разработчики отмечают, что Shadow of New York станет самостоятельным дополнением, не требующим прохождения оригинальной игры. Его релиз ожидается в 2020 году.

Напомним, Vampire the Masquerade — Coteries of New York вышла в декабре 2019 году. Это визуальная новелла, основанная на популярной одноимённой серии настольных игр.

