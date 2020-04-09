Луанда, , 14:05 — REGNUM Режим карантина должен поддерживаться на всей территории Анголы, заявила Сильвия Лутукута, министр здравоохранения республики, 9 апреля сообщает Jornal de Angola.

«Среди соседей Анголы уже есть страны, в которых COVID-19 распространяется между областями. Например, такая ситуация наблюдается в Намибии. Кроме того, мы с большим вниманием наблюдаем за тем, что происходит в Демократической республике Конго и Замбии», — подчеркнула Лутукута.

«Сейчас важно быть уверенными, что перемещение сведено к нулю, пока у нас не будет сведений о поведении пандемии в стране и пока мы не сможем сократить ее распространение из одной провинции в другую», — добавила глава ангольского минздрава. — И правильной мерой было сделать ввести территориальные ограничения».

Официальные власти указали на то, что в стране на сегодняшний день на принудительном карантине находится 685 человек. По словам министра здравоохранения, в стране продолжается подготовка и усиление эпидемиологического и лабораторного надзора, а также уделяется внимание к симптоматическим и бессимптомным положительным случаям.

Сильвия Лутукута обратилась к гражданам с призывом соблюдать индивидуальные и коллективные меры защиты.

«Мы все еще находимся в чрезвычайном положении, и нам нужно оставаться дома, потому что наша цель — разорвать цепь передачи этой болезни», — отметила Лутукута.

Напомним, на сегодняшний день в Африке наблюдается острая ситуация вокруг пандемии коронавирусной инфекции. Сильнее всего пострадали такие страны, как Алжир, Египет, Марокко и ЮАР, где число случаев превысило отметку в 1 тыс. зараженных В Анголе зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией.