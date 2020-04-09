Луанда, 9 апреля 2020, 14:05 — REGNUM Режим карантина должен поддерживаться на всей территории Анголы, заявила Сильвия Лутукута, министр здравоохранения республики, 9 апреля сообщает Jornal de Angola.
Официальные власти указали на то, что в стране на сегодняшний день на принудительном карантине находится 685 человек. По словам министра здравоохранения, в стране продолжается подготовка и усиление эпидемиологического и лабораторного надзора, а также уделяется внимание к симптоматическим и бессимптомным положительным случаям.
Сильвия Лутукута обратилась к гражданам с призывом соблюдать индивидуальные и коллективные меры защиты.
Напомним, на сегодняшний день в Африке наблюдается острая ситуация вокруг пандемии коронавирусной инфекции. Сильнее всего пострадали такие страны, как Алжир, Египет, Марокко и ЮАР, где число случаев превысило отметку в 1 тыс. зараженных В Анголе зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией.