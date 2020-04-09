Багдад, , 14:06 — REGNUM Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Ираке превысило 1 тыс. 200 человек, об этом 9 апреля говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, за прошедшие сутки в стране выявлено 83 новых случая инфицирования. Число скончавшихся достигло 69 человек. Количество выздоровевших превысило 450 человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор инфекция распространилась по всему миру, ею заразились свыше 1 млн 500 тыс. человек.

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