Лос-Анджелес, США, , 13:51 — REGNUM Благодаря пользовательскому голосованию в игре Stardew Valley появятся бананы. Об этом 9 апреля сообщает портал PCGamer.

Создатель игры Эрик Бароне провёл голосование за звание «лучшего тропического фрукта», который в дальнейшем появится в Stardew Valley. Большинство геймеров отдали предпочтение бананам, на втором месте оказалась маракуйя.

Напомним, Stardew Valley — это популярная игра в жанре «симулятора жизни», созданная геймдизайнером Эриком Бароне в одиночку. Её релиз состоялся в 2016 году.

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