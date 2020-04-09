Ташкент, , 13:49 — REGNUM Роддом №6 в Ташкенте закрыли на карантин из-за контакта одной из рожениц с больным COVID-19. Об этом 9 апреля заявил государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков на брифинге.

Он подтвердил, что с 5 апреля роддом закрыт на карантин вместе с медработниками, роженицами и младенцами. «Весь родильный комплекс на 14 дней закрыт на карантин», — сказал Атабеков.

Как сообщало ИА REGNUM, главное управление исполнения наказания МВД Узбекистана приостановило прием посылок и бандеролей для заключенных. Мера направлена на профилактику распространения коронавируса.

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